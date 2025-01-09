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17:20, 9 января 2025Мир

Советник Трампа объяснил важность Гренландии для США

Советник Трампа Уолц: Гренландия важна для национальной безопасности США
Семен Александров (редактор)
Майк Уолц

Майк Уолц. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Гренландия важна для США, поскольку является частью соперничества в Арктике, от которого зависит национальная безопасность страны. Важность Гренландии объяснил будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц, сообщает Reuters.

«Речь идет не только о Гренландии, мы говорим об Арктике. Это наша национальная безопасность, важнейшие полезные ископаемые», — сказал он.

По его словам, США занимают слабые позиции в регионе по сравнению с Россией, поскольку она владеет более чем 60 ледоколами, а у США только «два ледокола, и один только что загорелся».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль наблюдает за драматическим развитием ситуации с планами Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США. Он также указал на то, что если Трамп в своих заявлениях апеллирует к мнению людей, то «нужно вспомнить о мнении людей четырех новых регионов России и проявить к ним такое же уважение».

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