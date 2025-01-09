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12:54, 9 января 2025Мир

В Кремле оценили планы Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США

Песков: РФ наблюдает за драматической ситуацией из-за планов Трампа на Канаду
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Кремль наблюдает за драматическим развитием ситуации с планами избранного президента США Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Такие притязания, наверное, это больше вопрос двусторонних отношений США с Данией и с другими государствами. Мы очень внимательно наблюдаем за таким драматическим развитием ситуации, но пока, слава богу, на уровне заявлений (...) Звучат разные слова, но в Европе очень робко реагируют, понятно, что им страшно реагировать на слова Трампа», — отметил представитель Кремля.

Песков также указал на то, что если Трамп в своих заявлениях апеллирует к мнению людей, то «нужно вспомнить о мнении людей четырех новых регионов России и проявить к ним такое же уважение».

Ранее стало известно, что команда Трампа предупредила Данию о серьезных намерениях по вопросу приобретения Гренландии. При этом отмечается, что планы политика вызывают недоумение, так как Вашингтон и Копенгаген имеют договор об обороне, включающий в себя размещение американской военной базы.

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