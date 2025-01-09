Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:33, 9 января 2025Мир

Данию предупредили о серьезных намерениях Трампа по Гренландии

CNN: команда Трампа предупредила Данию о серьезных намерениях по Гренландии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Команда избранного президента США Дональда Трампа предупредила Данию о серьезных намерениях по вопросу приобретения Гренландии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Экосистема, поддерживающая эту идею, сейчас совершенно иная, чем в 2019 году, когда Трамп впервые ее предложил», — приводит телеканал слова источника из датского правительства. Другой собеседник также добавил, что нынешняя ситуация кажется «более серьезной».

Авторы материала отмечают, что планы Трампа вызывают недоумение, так как США и Дания имеют договор об обороне, включающий в себя размещение американской военной базе. Однако по словам окружения американского лидера, тот опасается обретения островом независимости от королевства, что может нанести урон текущей архитектуре соглашений о безопасности.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Пентагону неизвестно о планах США по захвату Гренландии в связи с последними заявлениями Трампа. Она также добавила, что не считает обозначенный 47-м президентом Соединенных Штатов вопрос «реальной проблемой».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Армения поддержала решение о начале присоединении к Евросоюзу

      Российский дрон пошел на таран беспилотника ВСУ в Курской области и снял это на видео

      После скандала «Крылья Советов» получат нового главу

      В Приднестровье назвали статус России в газовом вопросе

      Четверо россиян и две машины оказались в море на отколовшейся льдине

      Пассажир поссорился с девушкой и открыл аварийную дверь самолета при рулении

      Раскрыта дата первого слушания по делу о теракте на Крымском мосту

      В новогоднюю ночь подростки избили советника мэра российского города

      Роберт Паттинсон тайно женился

      Популярная блогерша подавилась едой и задохнулась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше