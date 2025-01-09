Данию предупредили о серьезных намерениях Трампа по Гренландии

CNN: команда Трампа предупредила Данию о серьезных намерениях по Гренландии

Команда избранного президента США Дональда Трампа предупредила Данию о серьезных намерениях по вопросу приобретения Гренландии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Экосистема, поддерживающая эту идею, сейчас совершенно иная, чем в 2019 году, когда Трамп впервые ее предложил», — приводит телеканал слова источника из датского правительства. Другой собеседник также добавил, что нынешняя ситуация кажется «более серьезной».

Авторы материала отмечают, что планы Трампа вызывают недоумение, так как США и Дания имеют договор об обороне, включающий в себя размещение американской военной базе. Однако по словам окружения американского лидера, тот опасается обретения островом независимости от королевства, что может нанести урон текущей архитектуре соглашений о безопасности.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Пентагону неизвестно о планах США по захвату Гренландии в связи с последними заявлениями Трампа. Она также добавила, что не считает обозначенный 47-м президентом Соединенных Штатов вопрос «реальной проблемой».