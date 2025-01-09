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07:55, 9 января 2025Мир

В Пентагоне оценили готовность США к захвату Гренландии

Сингх: Пентагону неизвестно о планах США по захвату Гренландии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Po1 Alexander Kubitza / Dod / Globallookpress

На данный момент времени Пентагону неизвестно о планах США по захвату Гренландии в связи с последними заявлениями избранного президента Дональда Трампа, который вступит в должность уже 20 января. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает газета The Hill.

«Я, конечно, не собираюсь вдаваться в гипотетические ситуации [возможное вторжение в Гренландию]. Я думаю, что это дело новой администрации», — ответила официальный представитель оборонного ведомства после соответствующего вопроса журналистов.

Сингх также добавила, что не считает обозначенный Трампом вопрос «реальной проблемой». По ее словам, подобными якобы являются «вопросы сдерживания» России и Китая, а также усилия по урегулированию конфликтов в регионе Ближнего Востока.

Ранее Трамп «присоединил» Канаду и Гренландию, опубликовав карту Штатов с ними в составе. Из всех стран Северной Америки, изображенных на картинке, подписаны только США, Канада и Гренландия, а также отмечены две столицы — Вашингтон и гренландский Нуук. 47-й президент не объяснил смысл своей публикации и оставил ее без каких-либо пояснений.

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