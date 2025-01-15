Премьер Дании обсудила с Трампом Гренландию

Фредериксен: Гренландия сама должна принимать решение о независимости

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обсудила с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос Гренландии и заявила, что остров сам должен принимать решение о предоставлении ему независимости. Об этом сообщает Reuters.

«В ходе беседы премьер-министр сослалась на заявления председателя парламента Гренландии Мюте Эгеде о том, что Гренландия не продается... Премьер-министр подчеркнула, что Гренландия сама должна принять решение о независимости», — заявили в офисе Фредериксен.

9 января Трамп разместил в своей соцсети Truth Social карту США с Канадой и Гренландией в составе страны. Политик не объяснил смысл своей публикации, оставив ее без комментариев. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен связалась с Трампом и предложила ему поговорить.

Ранее председатель кабинета острова Мюте Эгеде заявил, что правительство Гренландии хотело бы самостоятельно вести переговоры и развивать сотрудничество с зарубежными странами. Он подчеркнул, что стремление гренландцев к независимости и желание «быть хозяином в собственном доме», вероятно, понятно большинству людей.