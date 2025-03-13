Трамп не исключил присоединения Гренландии военным путем

WSJ: Трамп не исключает, что присоединение Гренландии произойдет военным путем

Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на присоединение Гренландии и не исключает, что это произойдет военным путем. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным газеты, Трамп пригрозил Дании тарифами, если она не согласится продать Гренландию США. Дания в ответ предложила дать разрешение на размещение большего количества американских военных на острове и предоставить американским фирмам выгодные контракты на добычу полезных ископаемых.

«Чиновники администрации Трампа заявили, что они открыты для этих идей, но отметили, что президент серьезно настроен на Гренландию и отказывается исключать военные варианты ее получения», — говорится в материале.

Один из высокопоставленных чиновников администрации Трампа рассказал, что в Белом доме ведутся обсуждения того, как обеспечить безопасность Гренландии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна Вашингтону для обеспечения не только региональной, но и международной безопасности. Он пообещал сделать все, чтобы крупнейший на Земле остров стал штатом США.