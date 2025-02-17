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02:02, 17 февраля 2025Спорт

В драке между хоккеистами США и Канады обвинили Трампа

Плющев назвал причиной драки в хоккейном матче США — Канада заявления Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Samuel Corum / Consolidated News Photos / Global Look Press

Причинами драк между американскими и канадскими хоккеистами стали недавние заявления президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев, передает «Спорт-Экспресс».

«Вступила в борьбу политика, хоть все и говорят, что спорт вне нее. Американцы с канадцами стали выяснять отношения на льду после ярких высказываний Трампа. На этом уровне такие вещи тоже отмечаются, сидят на подкорке. Но американцы в итоге смогли канадцев задавить», — сказал эксперт.

Первая стычка в матче США — Канада (3:1) состоялась сразу после первого вбрасывания. Подрались Мэттью Ткачак и Брэндон Хэйгел. Позже произошла драка между Брэди Ткачаком и Сэмом Беннеттом, а затем — между Джей Ти Миллером и Колтоном Парайко.

Ранее Трамп заявил, что считает Канаду более выгодным партнером в составе своей страны на правах 51-го штата. «Мы теряем 200 миллиардов долларов в год из-за Канады, и я не позволю этому продолжаться», — сказал американский лидер.

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