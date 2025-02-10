Канаду пригласили войти в состав США

Трамп призвал Канаду стать 51-м штатом США для сокращения американских убытков

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Канаду более выгодным партнером в составе своей страны на правах 51-го штата. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп пригласил Канаду войти в состав США и задумался, почему ее субсидируют. Он подчеркнул, что его бы устраивало видеть страну как американский штат для сокращения убытков.

«Я думаю, Канада была бы гораздо лучше в качестве 51-го штата, потому что мы теряем 200 миллиардов долларов в год из-за Канады, и я не позволю этому продолжаться», — призвал американский лидер.

До этого Трамп отказал Канаде в праве называться независимым государством. Он заявил, что страна полностью зависит от США. По словам Трампа, Вашингтон тратит на Оттаву 250 миллиардов долларов в год.

