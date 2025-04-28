В Канаде пройдут парламентские выборы

В Канаде пройдут досрочные парламентские выборы 28 апреля

В Канаде 28 апреля пройдут досрочные парламентские выборы. В голосовании примут участие 16 партий, а лидер победившей политической силы станет 25-м премьер-министром страны, передает CTV News.

Основная борьба, по прогнозам, развернется между четырьмя партиями: Либеральной партией, Консервативной партией, Новой демократической партией и «Квебекским блоком». Согласно результатам соцопроса, за Либеральную партию готовы отдать свои голоса 42,6% избирателей, за Консервативную — 39,9%.

Сообщается, что досрочно уже проголосовали более 7 миллионов канадцев — это на 25% больше, чем на предыдущих выборах в 2021 году.

Изначально выборы должны были пройти в октябре 2025 года, однако после отставки премьер-министра Джастина Трюдо его преемник Марк Карни объявил о проведении выборов раньше срока.