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16:18, 7 марта 2025Мир

Уходящий в отставку премьер Канады разрыдался в прямом эфире

CTV News: Уходящий в отставку премьер Канады Трюдо разрыдался в прямом эфире
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Patrick Doyle / Reuters

Уходящий в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо разрыдался в прямом эфире во время своей последней пресс-конференции. Ее трансляцию вел телеканал CTV News.

«Я каждый день ставил канадцев на первое место и поддерживал их, и именно поэтому я здесь, чтобы сказать вам всем: мы вас поддержим, даже в последние дни этого правительства. Мы не подведем канадцев сегодня и в будущем», — сказал он.

Отмечается, что глава канадского правительства расплакался из-за «тарифной войны» президента США Дональда Трампа в отношении Канады.

Ранее Трюдо объявил о введении санкций против 21 российской организации и десяти физических лиц. Всего в санкционных списках находится более 3000 физлиц и компаний из России.

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