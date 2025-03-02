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22:27, 2 марта 2025Мир

Премьер Канады объявил о введении санкций против 21 российской организации и десяти физлиц

Трюдо: Канада ввела санкции против 10 российских физлиц и 21 организации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении санкций против 21 российской организации и десяти физических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу политика.

«Премьер-министр объявил о новых санкциях против 10 физических лиц и 21 организации, в том числе против военизированных организаций и их лидеров», — уточняется в заявлении.

Также отмечается, что всего в санкционных списках находится более 3000 физлиц и организаций из России. На сайте МИД Канады они не опубликованы.

24 февраля Канада ввела санкции против российского журналиста и телеведущего Владимира Познера. Также в санкционный список попали президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев и другие.

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