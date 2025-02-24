Канада ввела санкции против Познера

Канада ввела санкции против журналиста Владимира Познера

Канада ввела санкции против российского журналиста и телеведущего Владимира Познера. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства страны.

Также в санкционный список попали президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев и другие.

Ранее 24 февраля стало известно, что Европейский союз (ЕС) ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской. В документе, опубликованном на сайте ЕС, утверждается, что они «поддерживают действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Перед этим Евросоюз внес в санкционный список «Ленту.ру» и ряд других российских СМИ. Евросоюз приостановил действие лицензий СМИ на вещание, но при этом разрешил им осуществлять другую деятельность, например, проводить исследования и интервью.