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13:48, 24 февраля 2025Интернет и СМИ

Евросоюз ввел санкции против Галустяна

ЕС ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против юмориста и телеведущего Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте ЕС.

В документе утверждается, что Галустян «поддерживает и реализует действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Также отмечается, что юморист входит в главный штаб военно-патриотического движения «Юнармия».

Барановская, как сообщается в документе, с начала спецоперации на Украине выступала на стороне России. Телеведущая «поддерживает действия, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», подчеркивается на сайте.

Ранее 24 февраля стало известно, что ЕС ввел санкции против «Ленты.ру». Под ограничения также попали телеканал «Звезда», издания Eurasia Daily и Fondsk и ряд других СМИ.

О том, что ЕС планирует включить в санкционный список российских телеведущих и СМИ,сообщалось 21 февраля. По мнению EUObserver, таким образом Евросоюз отреагировал на результаты недавних выборов в европейских странах, где большинство голосов набрали партии, несогласные с общей позицией Брюсселя.

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