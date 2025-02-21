Евросоюз решил внести «Ленту.ру» в новый пакет санкций. Кто еще оказался в этом списке?

EUObserver: ЕС внес «Ленту.ру» и ТАСС в новый пакет санкций

Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций в отношении России готовится запретить еще восемь российских средств массовой информации (СМИ) на территории объединения. Об этом сообщает EUObserver.

Под рестрикциями могут оказаться агентство ТАСС, телеканал Минобороны РФ «Звезда» и газета военного ведомства «Красная звезда», новостные порталы «Лента.ру», EADaily и NewsFront. Также санкции коснутся портала о новостях стран Балтии RuBaltic, сайта SouthFront, а также издания «Фонд стратегической культуры».

Российская пропаганда направлена ​​против европейских политических партий, особенно в периоды выборов, а также против гражданского общества, меньшинств, беженцев и функционирования демократических институтов Евросоюз

По мнению EUObserver, таким образом ЕС отреагировал на результаты последних выборов в европейских государствах, где большинство набирали партии, несогласные с общей позицией Брюсселя.

Многим российским СМИ, включая группу Russia Today и Sputnik, был установлен запрет на вещание в рамках предыдущих пакетов европейских санкций.

В новый пакет санкций войдут 34 физических и 18 юридических лица

ЕС также запретит въезд Александру Стуглеву, председателю правления Фонда Росконгресс. Еврочиновники указали, что на организуемом фондом Петербургском международном экономическом форуме с 2022 года выставляются стенды новых регионов России.

Также под санкциями окажутся медиаменеджер Кристина Потупчик и телеведущая Юлия Барановская. Им вменяют поддержку действующей российской власти и одобрение проведения специальной военной операции на Украине.

Всего в готовящемся списке 34 физических и 18 юридических лиц. Пакет санкций будет приурочен к третьей годовщине начала СВО 24 февраля.

Под санкциями окажутся теневой флот, алюминий и игровые джойстики

По информации СМИ, ограничения коснутся 153 судов из так называемого «теневого флота», используемых компаниями для обхода нефтяного эмбарго. Кораблям запретят заход в порты ЕС.

Также ограничения предусматривают отказ от импорта первичного алюминия из России, хрома и некоторых химикатов. Однако санкции фактически не затронут поставки в ЕС сжиженного природного газа (СПГ), поскольку государства-члены смогут отступать от запрета ради «безопасности поставок».

Кроме того, было согласовано решение запретить импорт в Россию игровых консолей. Также нельзя будет ввозить в страну игровые геймпады и «авиасимуляторы», так как европейские чиновники считают, что с их помощью российские военные управляют беспилотниками.