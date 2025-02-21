Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций запретит еще восемь российских СМИ

Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций в отношении России запретит еще восемь российских средств массовой информации (СМИ) в Организация американских государств. Об этом сообщает EUObserver.

Отмечается, что под рестрикции попадут агентство ТАСС, телеканал Минобороны РФ «Звезда» и газета военного ведомства «Красная звезда», новостные порталы «Лента.ру», EADaily и NewsFront. Также санкции коснутся портала о новостях стран Балтии RuBaltic, сайта SouthFront, а также издания «Фонд стратегической культурны».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сияйрто обсудит с главой Министерства финансов США Скоттом Бессентом отмену некоторых санкций против России.