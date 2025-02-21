Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:47, 21 февраля 2025Мир

Евросоюз запретит еще восемь российских СМИ

Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций запретит еще восемь российских СМИ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций в отношении России запретит еще восемь российских средств массовой информации (СМИ) в Организация американских государств. Об этом сообщает EUObserver.

Отмечается, что под рестрикции попадут агентство ТАСС, телеканал Минобороны РФ «Звезда» и газета военного ведомства «Красная звезда», новостные порталы «Лента.ру», EADaily и NewsFront. Также санкции коснутся портала о новостях стран Балтии RuBaltic, сайта SouthFront, а также издания «Фонд стратегической культурны».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сияйрто обсудит с главой Министерства финансов США Скоттом Бессентом отмену некоторых санкций против России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ХАМАС взял на себя ответственность за атаки в Израиле

      Макрон выступил за завершение конфликта на Украине

      Евросоюз запретит еще восемь российских СМИ

      Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

      Израиль проведет операцию после взрывов в автобусах

      Россиянин избил собутыльника битой из-за водки

      Депутат не увидел проблемы в вступлении КВНщика Ласточкина в ВСУ

      Мужчина проехал более 1000 километров и поджег дом с людьми из ревности

      Мужчинам и женщинам раскрыли главные опасности долгого отсутствия секса

      В российском регионе загорелся завод по переработке пластика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше