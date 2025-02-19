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18:30, 19 февраля 2025Мир

Венгрия обсудит с США отмену санкций против России

Сияйрто обсудит с главой минфина США Бессентом отмену санкций против России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Press Service of Ministry of Foreign Affairs of Ukraine / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сияйрто обсудит с главой Министерства финансов США Скоттом Бессентом отмену некоторых санкций против России. Об этом сообщил дипломат в интервью телеканалу М1.

«Я искренне надеюсь, что сегодня мы сможем продвинуться с министром Бессентом в вопросе санкционных мер, которые вредят Венгрии. Они явно наносят ущерб нашим экономическим интересам, нарушают безопасность энергоснабжения, в том числе инвестиции в ядерную промышленность, включая сооружение новой атомной электростанции в Пакше», — отметил Сияйрто.

Он добавил, что намерен обсудить с Бессентом американо-венгерское экономическое сотрудничество, включая вопрос возобновления соглашения об избежании двойного налогообложения, которое администрация бывшего президента США Джо Байдена отказалась продлевать.

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия добилась исключения Олимпийского комитета России и двух клубов Российской премьер-лиги из 16-го пакета санкций Европейского союза.

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