Венгрия добилась исключения ОКР и двух российских футбольных клубов из пакета санкций ЕС

Венгрия добилась исключения ОКР и двух футбольных клубов из пакета санкций ЕС

Венгрия добилась исключения Олимпийского комитета России (ОКР) и двух клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) из 16-го пакета санкций Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы предотвратили введение санкций в отношении 27 лиц и организаций», — заявил Сийярто. По его словам, блокировав это решение, венгерское правительство спасло остатки чести Евросоюза.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о влиянии переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на отстранение отечественных атлетов. Она предположила, что стоит ожидать скорого снятия санкций с российского спорта.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.