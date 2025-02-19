Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Сегодня
16:00 (Мск)
Нуну Боржеш
Доха (м)
Зизу Бергс
Сегодня
16:00 (Мск)
Даниил Медведев
Доха (м)
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Боруссия Д
Сегодня
20:45 (Мск)
Спортинг
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
Сегодня
23:00 (Мск)
Ювентус
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Брест
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
Реал Мадрид
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
12:46, 19 февраля 2025Спорт

Венгрия добилась исключения ОКР и двух российских футбольных клубов из пакета санкций ЕС

Венгрия добилась исключения ОКР и двух футбольных клубов из пакета санкций ЕС
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Венгрия добилась исключения Олимпийского комитета России (ОКР) и двух клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) из 16-го пакета санкций Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы предотвратили введение санкций в отношении 27 лиц и организаций», — заявил Сийярто. По его словам, блокировав это решение, венгерское правительство спасло остатки чести Евросоюза.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о влиянии переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на отстранение отечественных атлетов. Она предположила, что стоит ожидать скорого снятия санкций с российского спорта.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ обвинила экс-депутата Госдумы в намерении захватить власть. Обыски прошли в девяти регионах

      Россиянин собрался в ВСУ и стал фигурантом дела ФСБ о госизмене

      В России заявили об опасности «ветряночных вечеринок» для здоровья детей

      Звезда 90-х раскритиковала присвоение Ваенге звания заслуженной артистки

      В Совфеде назвали манипуляцией данные о запросах прокуроров по экс-губернатору

      Стала известна дата утверждения нового пакета санкций ЕС против России

      Вероятность падения 90-метрового астероида на Землю выросла

      ВС России заняли доминирующие высоты вокруг Часова Яра

      Женщина расправилась с бойфрендом из-за завтрака

      Прятавшийся от дронов в лесу житель Курской области рассказал о спасшей ему жизнь тактике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше