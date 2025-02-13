Журова высказалась о влиянии переговоров Путина и Трампа на российский спорт

Депутат Журова заявила, что стоит ждать снятия санкций с российского спорта

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о влиянии переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на российский спорт. Ее слова приводит «Все про спорт».

Журова заявила, что стоит ожидать скорого снятия санкций с российского спорта. «Мы вернемся и с флагом, что, несомненно, расстроит иностранных спортсменов, которые привыкли легко завоевывать медали в отсутствие россиян и не хотят честной конкуренции», — добавила она.

12 февраля Трамп и Путин поговорили по телефону. Переговоры лидеров России и США длились полтора часа.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.