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08:17, 29 января 2025Экономика

Стало известно об отказе ЕС включать полный запрет импорта СПГ из России в новые санкции

Politico: ЕС не будет включать полный запрет импорта СПГ из РФ в пакет санкций
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Новый пакет антироссийских санкций Европейского союза не будет включать полный запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, несмотря на призывы со стороны некоторых государств сделать это. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванных представителей стран-членов ЕС.

Как отметили журналисты, Еврокомиссия (ЕК) в среду, 29 января, официально представит властям стран ЕС проект 16-го пакета санкций против России. В этом перечне не будет ограничения импорта российского СПГ, говорится в статье.

Ранее стало известно, что ЕК введет пошлины на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии.

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