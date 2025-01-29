Стало известно об отказе ЕС включать полный запрет импорта СПГ из России в новые санкции

Politico: ЕС не будет включать полный запрет импорта СПГ из РФ в пакет санкций

Новый пакет антироссийских санкций Европейского союза не будет включать полный запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, несмотря на призывы со стороны некоторых государств сделать это. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванных представителей стран-членов ЕС.

Как отметили журналисты, Еврокомиссия (ЕК) в среду, 29 января, официально представит властям стран ЕС проект 16-го пакета санкций против России. В этом перечне не будет ограничения импорта российского СПГ, говорится в статье.

Ранее стало известно, что ЕК введет пошлины на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии.