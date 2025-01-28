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22:42, 28 января 2025Мир

Евросоюз введет пошлины на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России

Еврокомиссия вводит пошлины на сельскохозяйственную продукцию из РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Европейская комиссия вводит пошлины на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК.

«Сельскохозяйственные продукты, затронутые новыми пошлинами, составляли 15 процентов сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году, которые еще не были подвергнуты повышенным пошлинам», — говорится в публикации.

После принятия предложения Еврокомиссии Советом Европейского союза (ЕС) весь импорт сельхозпродукции из России будет облагаться пошлиной. При этом они не коснутся той продукции, которая импортируется в третьи страны через территорию Евросоюза.

В декабре ЕС принял 15-й пакет санкций, включив в него 52 судна, которые Брюссель отнес к категории так называемого российского «теневого флота».

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