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16:01, 10 июня 2026Россия

Один из главных символов Севастополя выгорел после удара ВСУ

Строители: Все здание панорамы обороны Севастополя выгорело после удара ВСУ
Майя Назарова
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: пресс-служба Губернатора Севастополя Михаила Развожаева / РИА Новости

Один из главных символов Севастополя — здание панорамы обороны города — выгорело после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили строители, передает ТАСС.

По данным экспертов, площадь здания составляла 30 тысяч кубических метров.

Удалось выяснить, что в здании панорамы обороны Севастополя локализовали пожар. Сейчас ведется проливка конструкций.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ВСУ атаковали панораму обороны дроном с кумулятивным зарядом. По данным чиновника, беспилотник прожег крышу здания и учинил пожар.

Об атаке по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» сообщили утром в среду, 10 июня. В Кремле, комментируя произошедшее, заверили, что объект культурного наследия обязательно восстановят.

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