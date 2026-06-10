Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:26, 10 июня 2026Экономика

Стало известно о многомиллионном наследстве актрисы Чурсиной

Актриса Людмила Чурсина оставила в наследство жилье в центре Москвы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка СССР Людмила Чурсина оставила в наследство недвижимость в центре Москвы. Об этом стало известно aif.ru.

По информации источника, на протяжении многих лет актриса проживала в «Доме на набережной» на улице Серафимовича, а позднее приобрела «однушку» на Суворовской площади неподалеку от Центрального академического театра Российской армии, в котором служила. Средняя стоимость подобных объектов в этом районе составляет примерно 20 миллионов рублей.

В последние годы Чурсина в основном жила Петербурге в квартире на Каменноостровском проспекте, которая при жизни принадлежала ее сестре Эвелине. Когда той не стало, артистка взяла на себя заботу о семье ее сына, своего племянника, в том числе о его дочке с ДЦП. В свое небольшое жилье в столице она возвращалась лишь на время репетиций и спектаклей. Своих детей у нее не было.

Юрист Иван Соловьев отметил, что при отсутствии завещания имущество будет распределено по закону. «Сначала идут наследники первой очереди, если их нет, то идет вторая очередь — дяди, тети, племянники и так далее», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что звезда советского фильма «Белорусский вокзал» Людмила Аринина неожиданно завещала квартиру в центре столицы и дачу в Подмосковье актрисе Ирине Пеговой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минцифры прокомментировали разблокировку Roblox

    Ушедший из России производитель отозвал сотни тысяч автомобилей

    Отсутствие функциональных карманов на женских штанах объяснили

    Помощник Путина отреагировал на удар ВСУ по Севастополю фразой «враг допрыгается»

    Военный назвал места запуска атакующих Россию украинских дронов

    Названа причина проблем с выбором переговорщика от ЕС с Россией

    В Виннице отказались от помощи из Польши из-за Бандеры

    Генсек ООН предупредил о новой угрозе на Ближнем Востоке

    Продажи одного типа машин впервые почти за полтора года показали в России рост

    Слон затоптал женщину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok