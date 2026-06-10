Стало известно о многомиллионном наследстве актрисы Чурсиной

Актриса Людмила Чурсина оставила в наследство жилье в центре Москвы

Народная артистка СССР Людмила Чурсина оставила в наследство недвижимость в центре Москвы. Об этом стало известно aif.ru.

По информации источника, на протяжении многих лет актриса проживала в «Доме на набережной» на улице Серафимовича, а позднее приобрела «однушку» на Суворовской площади неподалеку от Центрального академического театра Российской армии, в котором служила. Средняя стоимость подобных объектов в этом районе составляет примерно 20 миллионов рублей.

В последние годы Чурсина в основном жила Петербурге в квартире на Каменноостровском проспекте, которая при жизни принадлежала ее сестре Эвелине. Когда той не стало, артистка взяла на себя заботу о семье ее сына, своего племянника, в том числе о его дочке с ДЦП. В свое небольшое жилье в столице она возвращалась лишь на время репетиций и спектаклей. Своих детей у нее не было.

Юрист Иван Соловьев отметил, что при отсутствии завещания имущество будет распределено по закону. «Сначала идут наследники первой очереди, если их нет, то идет вторая очередь — дяди, тети, племянники и так далее», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что звезда советского фильма «Белорусский вокзал» Людмила Аринина неожиданно завещала квартиру в центре столицы и дачу в Подмосковье актрисе Ирине Пеговой.

