Наследство звезды «Белорусского вокзала» неожиданно досталось российской актрисе

Актриса Людмила Аринина неожиданно завещала квартиру и дачу Ирине Пеговой

Наследство звезды советского фильма «Белорусский вокзал» Людмилы Арининой неожиданно досталось 47-летней актрисе Ирине Пеговой. Об этом сообщил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в своем Telegram-канале.

Речь идет о квартире в центре столицы и даче в районе подмосковной Истры. По словам актера и телеведущего, племянники вспомнили об одинокой родственнице только после ее ухода из жизни, когда узнали о ее имуществе. Между тем Пегова, продолжил он, восемь лет ухаживала за пожилой артисткой.

«Привозила горячий суп, помогала по дому, поддерживала в самые тяжелые дни и звонила каждый день, когда родственники просто исчезли. Племянники мгновенно побежали в суд оспаривать завещание. План был банальный — выставить "любимую родственницу" дурочкой», — рассказал Садальский. Он заявил, что последняя воля Арининой — закон.

