14:17, 12 мая 2026

41-летняя вдова Градского высказалась о борьбе за миллиардное наследство

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Вдова российского музыканта Александра Градского Марина Коташенко рассказала о борьбе за его наследство. На эту тему она высказалась в шоу «Как есть».

41-летняя Коташенко призналась, что планирует оспорить решение суда, по которому она и ее сыновья были лишены части наследства. Известно, что после распределения имущества стоимостью в миллиард долларов старшие дети композитора и их мать Ольга Градская инициировали судебный процесс с целью сократить долю Коташенко с детьми в наследстве — в итоге их доли действительно сократили до 30 процентов.

По словам гостьи передачи, она приложила все усилия, чтобы мирно урегулировать разногласия. «Мы дошли до такой низости, как война. Нам не удалось договориться, их не устраивает принцип равенства долей, они хотят преимущества перед маленькими детьми. Те условия, которые они предлагают, очень сильно нарушают права моих детей, я с этими условиями не могу согласиться», — посетовала вдова композитора.

Коташенко надеется, что Верховный суд в итоге встанет на ее сторону. «Я мечтаю, чтобы нас оставили в покое, чтобы мои дети жили в квартире, в которой они родились и жили со своим папой», — подытожила она.

В апреле сын легендарного российского музыканта Александра Градского Даниил потребовал провести ДНК-экспертизу своему младшему брату, который был рожден последней женой композитора Мариной Коташенко.

