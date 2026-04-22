Сын Градского обвинил его вдову в неверности и потребовал ДНК-тест

Сын легендарного российского музыканта Александра Градского Даниил потребовал провести ДНК-экспертизу своему младшему брату, который был рожден последней женой композитора Мариной Коташенко. Об этом сообщает kp.ru.

По информации источника, наследник звезды усомнился в верности Коташенко. Он считает, что последняя супруга Градского могла родить мальчика от другого мужчины, так как ребенок совсем не похож на их отца.

Издание отмечает, что ходят слухи о возможной эксгумации тела Александра Борисовича ради получения образца его ДНК.

В ноябре 2025 года сын народного артиста России, певца и композитора Александра Градского раскрыл новые детали последних дней его жизни. Даниил рассказал, что незадолго до инсульта его отец пережил сильное отравление.