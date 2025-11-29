Культура
19:48, 29 ноября 2025Культура

Раскрыты странные детали последних дней жизни Градского

Сын Градского рассказал, что у отца были очень серьезные и странные симптомы
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сын народного артиста России, певца и композитора Александра Градского раскрыл новые детали последних дней его жизни. Об этом сообщает aif.ru.

В интервью изданию Даниил Градский рассказал, что незадолго до инсульта его отец пережил сильное отравление. «За месяц до этого он сильно отравился арбузами, которые ему привезла (последняя жена артиста, — прим. «Ленты.ру») Марина Коташенко. После отравления он две недели не ел и не принимал лекарства, дважды отказался от госпитализации», — заявил Даниил.

При этом, по его словам, у Александра Градского наблюдались некие очень серьезные и странные симптомы, нехарактерные для обычного отравления. Обо всем этом Даниил узнал уже после смерти отца от его сиделки. «Она, кстати, тоже отравилась, при мне у нее скрутило живот и начались сильные боли. У сиделки по сей день проблемы с ЖКТ», — сказал сын народного артиста.

Даниил Градский также рассказал, что за несколько недель до смерти его отец испытывал не только проблемы с ЖКТ, но и сильные боли в сердце. При этом сын певца заявил, что у него не было диабета, как предполагалось ранее.

