Буйнов назвал свою тяжелую болезнь наказанием за предательство женщин

Народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов, у которого обнаружили рак предстательной железы, назвал свою тяжелую болезнь наказанием за предательство женщин. Об этом он заявил в эфире программы «Судьба человека».
«Есть за что. Потому что я предавал, предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. Все мы когда-то совершали подобные поступки», — сказал он.
Исполнитель добавил, что из-за этого его восприятие болезни «не было таким сильным», как у окружения. «Я так считаю — Бог наказал, и есть за что», — высказался Буйнов.
В январе певец опроверг информацию о своей госпитализации.
В декабре Буйнов отреагировал на сведения о прогрессирующем у него заболевании словами «я не читаю СМИ» и добавил, что активно дает сольные концерты. Как прежде писал Telegram-канал Mash, год назад артист отказался от курса лекарственной гормонотерапии, из-за чего рак у него прогрессировал.