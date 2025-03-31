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13:52, 31 марта 2025Культура

Буйнов назвал свою тяжелую болезнь наказанием за предательство женщин

Певец Буйнов назвал свою тяжелую болезнь наказанием за предательство женщин
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов, у которого обнаружили рак предстательной железы, назвал свою тяжелую болезнь наказанием за предательство женщин. Об этом он заявил в эфире программы «Судьба человека».

«Есть за что. Потому что я предавал, предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. Все мы когда-то совершали подобные поступки», — сказал он.

Исполнитель добавил, что из-за этого его восприятие болезни «не было таким сильным», как у окружения. «Я так считаю — Бог наказал, и есть за что», — высказался Буйнов.

В январе певец опроверг информацию о своей госпитализации.

В декабре Буйнов отреагировал на сведения о прогрессирующем у него заболевании словами «я не читаю СМИ» и добавил, что активно дает сольные концерты. Как прежде писал Telegram-канал Mash, год назад артист отказался от курса лекарственной гормонотерапии, из-за чего рак у него прогрессировал.

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