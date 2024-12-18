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10:01, 18 декабря 2024Культура

Названа причина развития болезни у Буйнова

Mash: рак у Буйнова прогрессировал год назад из-за отмены гормонотерапии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Рак у народного артиста России Александра Буйнова прогрессировал из-за отмены курса лекарственной гормонотерапии год назад. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, певец проходит лечение препаратом за 150 тысяч рублей. Уточняется, что исполнитель получает медикаменты в рамках государственной льготный программы. «Противоопухолевый импортный "Даролутамид" сложно найти в аптеках — в основном только по предзаказу. Прайс — от 140 до 180 тысяч рублей, упаковки хватает на месяц», — говорится в сообщении.

Канал пишет, что Буйнов принимает подобные препараты уже несколько лет. «В 2023 году на фоне приема у него развилось нарушение кровообращения в мозге. Итог — потеря сознания во время езды на велосипеде», — сообщает Mash. В результате падения артист получил черепно-мозговую травму и перелом лобной кости.

Отмечается, что тогда врачи решили временно отменить гормонотерапию, а спустя некоторое время снова вернули ее.

Ранее стало известно, что Александр Буйнов проходит курс лекарственной гормонотерапии после удаления опухоли.

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