Раскрыты подробности состояния тяжелобольного Буйнова

Mash: Буйнов проходит курс лекарственной гормонотерапии после удаления опухоли

Народный артист России Александр Буйнов проходит курс лекарственной гормонотерапии после удаления опухоли. Подробности состояния певца раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным источника, в конце августа Буйнов был госпитализирован из-за рецидива рака. В медучреждении артист прошел гормональное лечение, однако позже снова случился рецидив болезни. В начале ноября певец оказался в больнице на день в рамках дневного стационара.

Канал уточняет, что на данный момент Буйнову назначено паллиативное лечение лекарствами. «Но это не равно паллиативному статусу, который подразумевает полное отсутствие лечения из-за его безысходности. И который присваивается лишь на врачебном онкологическом консилиуме», — говорится в сообщении.

Представители певца заявили, что исполнитель чувствует себя хорошо, а его концертный график распланирован на месяц вперед.

Ранее жена Александра Буйнова Елена прокомментировала сообщения о присвоении ему паллиативного статуса.

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что артиста признали неизлечимо больным и присвоили ему паллиативный статус.