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10:25, 26 ноября 2024Культура

Александра Буйнова признали неизличимо больным

Shot: певцу Александру Буйнову присвоили паллиативный статус
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Народного артиста России Александра Буйнова признали неизлечимо больным и присвоили ему паллиативный статус. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, исполнителю поставили диагноз «рак предстательной железы четвертой степени». Отмечается, что состояние певца ухудшилось в ноябре, после чего он посетил стационар московской больницы. Врачи назначили Буйнову необходимые препараты и лекарства на «экстренный случай», если ему станет «совсем плохо», пишет канал. Также артисту рекомендовали пить много воды и щадящую диету.

Ранее жена Александра Буйнова Елена опровергла сообщения о том, что ее супруг был госпитализирован из-за рецидива онкологического заболевания.

В 2011 году Буйнов излечился от рака предстательной железы. Он прошел курс необходимых процедур, не отменяя при этом запланированные выступления.

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