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13:44, 29 августа 2024Культура

Жена Буйнова отреагировала на сообщения о госпитализации артиста

Жена Буйнова Елена опровергла сообщения о госпитализации артиста

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Жена певца Александра Буйнова Елена опровергла сообщения о том, что народный артист России был госпитализирован из-за рецидива онкологического заболевания. Ее слова приводит «360».

Супруга певца отметила, что исполнитель «жив и здоров». «Он вчера в 01:30 приехал со съемки для Первого канала, а сегодня в 13:00 снова уезжает на еще одну съемку. Вечером у Александра запланировано выступление в концертном зале "Москва"», — сказала она.

Ранее слухи о госпитализации Буйнова также опровергла продюсер артиста.

В четверг, 29 августа, в СМИ появилась информация, что в августе Александр Буйнов попал в больницу, где находился в течение нескольких дней. Уточнялось, что в медучреждении певец проходил обследование и гормональное лечение после недавних операций.

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      Варвара Кошечкина
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