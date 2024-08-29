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10:58, 29 августа 2024Культура

Раскрыто состояние Буйнова на фоне слухов о госпитализации

Продюсер Буйнова опровергла слухи о госпитализации артиста из-за рецидива рака

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Продюсер певца Александра Буйнова опровергла слухи о том, что народный артист России был госпитализирован из-за рецидива онкологического заболевания. Ее цитирует РИА Новости.

«В два часа ночи приехал со съемок Первого канала, сейчас бодренький, свеженький, завтракает и поедет на другую съемку», — сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация, что в августе Буйнов попал в больницу, где находился в течение нескольких дней. Уточнялось, что в медучреждении артист проходил обследование и гормональное лечение после недавних операций.

В 2011 году исполнитель излечился от рака предстательной железы. Он прошел курс необходимых процедур, не отменяя при этом запланированные выступления.

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      Варвара Кошечкина
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