Раскрыто состояние Буйнова на фоне слухов о госпитализации

Продюсер певца Александра Буйнова опровергла слухи о том, что народный артист России был госпитализирован из-за рецидива онкологического заболевания. Ее цитирует РИА Новости.
«В два часа ночи приехал со съемок Первого канала, сейчас бодренький, свеженький, завтракает и поедет на другую съемку», — сказала она.
Ранее в СМИ появилась информация, что в августе Буйнов попал в больницу, где находился в течение нескольких дней. Уточнялось, что в медучреждении артист проходил обследование и гормональное лечение после недавних операций.
В 2011 году исполнитель излечился от рака предстательной железы. Он прошел курс необходимых процедур, не отменяя при этом запланированные выступления.