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10:37, 29 августа 2024Культура

Буйнова госпитализировали из-за рецидива рака

Mash: Александра Буйнова госпитализировали из-за рецидива рака

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Александр Буйнов был госпитализирован из-за рецидива онкологического заболевания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, в августе исполнитель попал в больницу, где находился в течение нескольких дней. В медучреждении артист проходил обследование и гормональное лечение после недавних операций, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что российская актриса, режиссер Светлана Дружинина, создавшая сериал «Гардемарины, вперед!», была экстренно госпитализирована в Москве.

В 2011 году Буйнов излечился от рака предстательной железы. Он прошел курс необходимых процедур, не отменяя при этом запланированные выступления.

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      Варвара Кошечкина
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