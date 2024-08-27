Режиссера «Гардемаринов» экстренно госпитализировали в Москве

Mash: режиссера Светлану Дружинину экстренно госпитализировали в Москве

Российская актриса, режиссер Светлана Дружинина, создавшая сериал «Гардемарины, вперед!», была экстренно госпитализирована в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на данный момент народная артистка РФ находится в реанимации. По данным канала, у Дружининой возникли проблемы с легкими на фоне онкологии. Артистка борется с раком легких, уточняет Mash.

Ранее жена телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили Ольга Фролова заявила, что народный артист России Григорий Лепс отказался помочь ее мужу.