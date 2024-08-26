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22:36, 26 августа 2024Культура

Жена болеющего раком Кушанашвили заявила об отказе Лепса помочь ее мужу

Жена онкобольного Кушанашвили Фролова заявила об отказе Лепса помочь ее мужу
Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили. Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Жена телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили Ольга Фролова заявила, что народный артист России Григорий Лепс отказался помочь ее мужу. Об этом она рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

По ее словам, Кушанашвили позвонил певцу и рассказал о своем диагнозе. «Лепс ответил, что бог поможет», — сказала она.

При этом, отметила Фролова, что деньгами им помогли исполнители Николай Басков, Сосо Павлиашвили, продюсер Макс Фадеев и тренер Леонид Слуцкий.

20 июня стало известно, что Кушанашвили госпитализировали. Журналист сам обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в области живота и сердца, после чего его экстренно прооперировали. Позднее его друг Владимир Полупанов заявил, что у ведущего нашли рак.

В начале августа стало известно, что Кушанашвили вернулся к работе над YouTube-шоу «Каково?!» после начала прохождения химиотерапии. Он также назвал рак пренеприятнейшей болезнью.

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      Марина Совина
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