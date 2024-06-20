У Отара Кушанашвили обнаружили рак

Друг Кушанашвили Полупанов: у ведущего обнаружили онкологическое заболевание

У ранее госпитализированного телеведущего Отара Кушанашвили обнаружили онкологическое заболевание. Об этом РИА Новости сообщил его друг Владимир Полупанов.

Полупанов заявил, что медики нашли раковую опухоль в брюшной полости. Сейчас Кушанашвили проводят операцию.

«Я не знаю точно, поджелудочная или другой орган, было подозрение на панкреатит, но нашли опухоль», — рассказал друг Кушанашвили.

Ранее гастроэнтеролог Никита Харлов оценил состояние госпитализированного Кушанашвили. Он заявил, что кишечная непроходимость, с которой поступил ведущий в медучреждение, опасна для жизни. Однако, по словам медика, патологическое состояние можно разрешить с помощью операции.

До этого стало известно, что Кушанашвили диагностировали острую кишечную непроходимость. Также отмечалось, что врачи нашли сопутствующие патологии, такие как панкреатит и цирроз печени. Однако директор ведущего Антон Шестак впоследствии опроверг сведения о циррозе печени у Кушанашвили.

20 июня появилась информация о том, что Кушанашвили экстренно прооперировали. Он сам обратился в медучреждение. Врачи обнаружили у ведущего скопление жидкости в брюшной полости и приняли решение о хирургическом вмешательстве. Сообщалось, что ведущий находился в реанимации.

