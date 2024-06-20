Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:34, 20 июня 2024Интернет и СМИ

У Отара Кушанашвили обнаружили рак

Друг Кушанашвили Полупанов: у ведущего обнаружили онкологическое заболевание

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

У ранее госпитализированного телеведущего Отара Кушанашвили обнаружили онкологическое заболевание. Об этом РИА Новости сообщил его друг Владимир Полупанов.

Полупанов заявил, что медики нашли раковую опухоль в брюшной полости. Сейчас Кушанашвили проводят операцию.

«Я не знаю точно, поджелудочная или другой орган, было подозрение на панкреатит, но нашли опухоль», — рассказал друг Кушанашвили.

Ранее гастроэнтеролог Никита Харлов оценил состояние госпитализированного Кушанашвили. Он заявил, что кишечная непроходимость, с которой поступил ведущий в медучреждение, опасна для жизни. Однако, по словам медика, патологическое состояние можно разрешить с помощью операции.

Материалы по теме:
«Кто от рака умер, кто от пьянки» Свадьбы, эротические карты и праздники: как жили в глубинке России в 1980-е
«Кто от рака умер, кто от пьянки»Свадьбы, эротические карты и праздники: как жили в глубинке России в 1980-е
12 декабря 2022
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024

До этого стало известно, что Кушанашвили диагностировали острую кишечную непроходимость. Также отмечалось, что врачи нашли сопутствующие патологии, такие как панкреатит и цирроз печени. Однако директор ведущего Антон Шестак впоследствии опроверг сведения о циррозе печени у Кушанашвили.

20 июня появилась информация о том, что Кушанашвили экстренно прооперировали. Он сам обратился в медучреждение. Врачи обнаружили у ведущего скопление жидкости в брюшной полости и приняли решение о хирургическом вмешательстве. Сообщалось, что ведущий находился в реанимации.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме отреагировали на призыв защитить общество от вернувшихся с СВО осужденных

      Россия впервые применила трехтонную авиабомбу в зоне СВО. Опубликовано видео взрыва

      В России одним словом описали судьбу F-16 при отправке под Харьков

      У Отара Кушанашвили нашли рак. Что известно о состоянии шоумена?

      Стало известно об отказе SHAMAN помочь бойцам СВО

      В Москве пассажир бросил гранату в вестибюле метро

      Отстраненный комментатор извинился за слова о «шмарах»

      Появилось фото подаренного Путиным Ким Чен Ыну сервиза

      США решили запретить продажу антивируса «Лаборатории Касперского»

      На Западе оценили эффект визита Путина в КНДР на планы США в Азии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше