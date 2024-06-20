Директор Кушанашвили опроверг информацию о циррозе печени у ведущего

Директор Кушанашвили Шестак опроверг информацию о циррозе печени у ведущего

Директор известного российского телеведущего Отара Кушанашвили Антон Шестак опроверг информацию о том, что ему диагностировали цирроз печени. Его слова передает ТАСС.

«Диагноз неизвестен, но ваши коллеги многие пишут про цирроз печени. Вот это могу опровергнуть. Я присутствовал, когда четыре врача в кабинете стояли и решали про реанимацию. И слово "цирроз" даже не звучало», — заявил он в разговоре с агентством.

Шестак также добавил, что сначала плохое самочувствие Кушанашвили объяснили отравлением. Однако позднее выяснилось, что ситуация оказалась серьезнее, поэтому было принято решение о госпитализации ведущего.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали Кушанашвили острую непроходимость кишечника. В качестве сопутствующих заболеваний, по данным Telegram-канал Shot, врачи выявили панкреатит и цирроз печени.

20 июня стало известно, что Кушанашвили экстренно прооперировали. Сообщалось, что ведущий сам обратился в медицинское учреждение с жалобами на боли в области сердца и живота. Врачи обнаружили у него скопление жидкости в брюшной полости и решили провести операции. Отмечалось, что Кушанашвили находился в реанимации.