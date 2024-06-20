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13:07, 20 июня 2024Интернет и СМИ

Стал известен диагноз госпитализированного телеведущего Кушанашвили

Shot: у ведущего Кушанашвили диагностировали острую непроходимость кишечника

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

У госпитализированного телеведущего Отара Кушанашвили диагностировали острую непроходимость кишечника. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Стало известно, что врачи также установили журналисту несколько сопутствующих диагнозов. Среди них оказались цирроз печени и панкреатит. Также, по данным издания, у Кушанашвили нашли проблемы с сердцем.

Сообщается, что ведущий в сознании. Медики поставили Кушанашвили газоотводную трубку и занялись стабилизацией его состояния.

Ранее появились сообщения о том, что Кушанашвили экстренно прооперировали. Ведущий пожаловался на сильный дискомфорт в области сердца и живота и обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него скопление жидкости в брюшной полости. Сообщалось, что телеведущий находился в реанимации.

12 ноября 2023 года Кушанашвили госпитализировали в Боткинскую больницу с инфарктом. Продюсер журналиста Виктор Ладненко заявил, что проблемы с сердцем у ведущего появились из-за большого количества работы.

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      Мария Большакова
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