Стал известен диагноз госпитализированного телеведущего Кушанашвили

Shot: у ведущего Кушанашвили диагностировали острую непроходимость кишечника

У госпитализированного телеведущего Отара Кушанашвили диагностировали острую непроходимость кишечника. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Стало известно, что врачи также установили журналисту несколько сопутствующих диагнозов. Среди них оказались цирроз печени и панкреатит. Также, по данным издания, у Кушанашвили нашли проблемы с сердцем.

Сообщается, что ведущий в сознании. Медики поставили Кушанашвили газоотводную трубку и занялись стабилизацией его состояния.

Ранее появились сообщения о том, что Кушанашвили экстренно прооперировали. Ведущий пожаловался на сильный дискомфорт в области сердца и живота и обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него скопление жидкости в брюшной полости. Сообщалось, что телеведущий находился в реанимации.

12 ноября 2023 года Кушанашвили госпитализировали в Боткинскую больницу с инфарктом. Продюсер журналиста Виктор Ладненко заявил, что проблемы с сердцем у ведущего появились из-за большого количества работы.