Продюсер раскрыл состояние госпитализированного Кушанашвили

Продюсер Ладненко: состояние Кушанашвили стабилизировалось

Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось. Об этом сообщил продюсер телеведущего Виктор Ладненко в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас журналист находится в палате. «Никаких диагнозов пока не подтверждаем. Верим в скорейшее выздоровление!» — заявил он, отказавшись от каких-либо дальнейших комментариев.

Ранее Ладненко рассказал, что у Кушанашвили не выдержало сердце из-за большого объема работы. Он также отверг возможные предположения о праздном образе жизни журналиста.

Кушанашвили доставили на скорой в Боткинскую больницу вечером 12 ноября. По информации СМИ, причиной госпитализации стал инфаркт.