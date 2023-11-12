Продюсер Ладненко назвал причину инфаркта Кушанашвили

Продюсер Ладненко: у Кушанашвили просто не выдержало сердце

Продюсер телеведущего Отара Кушанашвили Виктор Ладненко объяснил причину инфаркта у журналиста. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, сердечный приступ случился из-за слишком большого объема работы и отсутствия полноценного отдыха. «Даже у такого с виду железного Кушанашвили просто не выдержало сердце», — отметил он.

Ладненко также отверг возможные предположения о праздном образе жизни журналиста. «Это не так и полнейшая ложь. Он много и усердно работает», — заявил продюсер.

О госпитализации Отара Кушанашвили сообщалось ранее 12 ноября. У телеведущего выявили инфаркт миокарда и отправили в реанимацию Боткинской больницы из ресторана в центре Москвы.