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15:50, 20 июня 2024Интернет и СМИ

Врач оценил опасность состояния госпитализированного телеведущего Кушанашвили

Врач Харлов: у госпитализированного телеведущего Кушанашвили неплохой прогноз

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Острая кишечная непроходимость, которую диагностировали у госпитализированного телеведущего Отара Кушанашвили — в перспективе смертельное состояние, однако если журналист находится в сознании, то прогноз уже неплохой, рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов. Опасность состояния ведущего он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что у госпитализированного ранее телеведущего диагностировали острую непроходимость кишечника. Предварительно, журналисту якобы поставили еще несколько сопутствующих диагнозов, в числе которых цирроз печени и панкреатит. Сообщалось, что ведущий в сознании.

«Сама острая кишечная непроходимость будет разрешаться хирургическим путем. Если врачи вовремя ее устранят, то проблем не будет именно со стороны кишечной непроходимости. А так, если там ничего не делать и поздно обратиться, то, конечно, можно умереть. Это смертельное в перспективе состояние», — поделился специалист.

Речь, видимо, идет о запущенном состоянии, не о самой острой кишечной непроходимости, а о том, что этому предшествовало. Острая кишечная непроходимость тоже не появляется на ровном месте. Что происходило с человеком до этого — вот что важно

Никита Харловгастроэнтеролог

«Если он в сознании, то уже неплохой прогноз. Ничего страшного. Я думаю, разрешится это оперативно и легко. Главное, умелый анестезиолог и грамотная бригада хирургов, чтобы не усугубить ситуацию», — добавил врач.

Ранее появились сообщения о том, что Кушанашвили экстренно прооперировали. Ведущий якобы пожаловался на сильный дискомфорт в области сердца и живота и обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него скопление жидкости в брюшной полости. Сообщалось, что телеведущий находился в реанимации.

12 ноября 2023 года Кушанашвили госпитализировали в Боткинскую больницу с инфарктом. Продюсер журналиста Виктор Ладненко тогда заявлял, что проблемы с сердцем у ведущего появились из-за большого количества работы.

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      Екатерина Смирная
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