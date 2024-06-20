Врач оценил опасность состояния госпитализированного телеведущего Кушанашвили

Врач Харлов: у госпитализированного телеведущего Кушанашвили неплохой прогноз

Острая кишечная непроходимость, которую диагностировали у госпитализированного телеведущего Отара Кушанашвили — в перспективе смертельное состояние, однако если журналист находится в сознании, то прогноз уже неплохой, рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов. Опасность состояния ведущего он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что у госпитализированного ранее телеведущего диагностировали острую непроходимость кишечника. Предварительно, журналисту якобы поставили еще несколько сопутствующих диагнозов, в числе которых цирроз печени и панкреатит. Сообщалось, что ведущий в сознании.

«Сама острая кишечная непроходимость будет разрешаться хирургическим путем. Если врачи вовремя ее устранят, то проблем не будет именно со стороны кишечной непроходимости. А так, если там ничего не делать и поздно обратиться, то, конечно, можно умереть. Это смертельное в перспективе состояние», — поделился специалист.

Речь, видимо, идет о запущенном состоянии, не о самой острой кишечной непроходимости, а о том, что этому предшествовало. Острая кишечная непроходимость тоже не появляется на ровном месте. Что происходило с человеком до этого — вот что важно Никита Харлов гастроэнтеролог

«Если он в сознании, то уже неплохой прогноз. Ничего страшного. Я думаю, разрешится это оперативно и легко. Главное, умелый анестезиолог и грамотная бригада хирургов, чтобы не усугубить ситуацию», — добавил врач.

Ранее появились сообщения о том, что Кушанашвили экстренно прооперировали. Ведущий якобы пожаловался на сильный дискомфорт в области сердца и живота и обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него скопление жидкости в брюшной полости. Сообщалось, что телеведущий находился в реанимации.

12 ноября 2023 года Кушанашвили госпитализировали в Боткинскую больницу с инфарктом. Продюсер журналиста Виктор Ладненко тогда заявлял, что проблемы с сердцем у ведущего появились из-за большого количества работы.