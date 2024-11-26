Жена Буйнова прокомментировала сообщения о паллиативном статусе певца

Жена Александра Буйнова опровергла информацию о паллиативном статусе певца

Жена народного артиста России Александра Буйнова Елена прокомментировала сообщения о присвоении певцу паллиативного статуса. Ее цитирует aif.ru.

По ее словам, информация не соответствует действительности. «Вы что, шутите, что ли? Я не могу понять... У меня даже нет слов откомментировать. Человек работает. Вчера из Кремля приехал. Завтра снова выступает. У него все отлично», — сказала супруга артиста.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Александра Буйнова признали неизлечимо больным и присвоили ему паллиативный статус. Отмечалось, что исполнителю поставили диагноз «рак предстательной железы четвертой степени».