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12:26, 26 ноября 2024Культура

Жена Буйнова прокомментировала сообщения о паллиативном статусе певца

Жена Александра Буйнова опровергла информацию о паллиативном статусе певца
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Жена народного артиста России Александра Буйнова Елена прокомментировала сообщения о присвоении певцу паллиативного статуса. Ее цитирует aif.ru.

По ее словам, информация не соответствует действительности. «Вы что, шутите, что ли? Я не могу понять... У меня даже нет слов откомментировать. Человек работает. Вчера из Кремля приехал. Завтра снова выступает. У него все отлично», — сказала супруга артиста.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Александра Буйнова признали неизлечимо больным и присвоили ему паллиативный статус. Отмечалось, что исполнителю поставили диагноз «рак предстательной железы четвертой степени».

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