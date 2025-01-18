Буйнов отреагировал на слухи о его госпитализации

Александр Буйнов опроверг слухи о своей госпитализации с травмой позвоночника

Народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов опроверг информацию о своей госпитализации. О текущем состоянии здоровья он рассказал ТАСС.

В беседе с агентством певец развенчал слухи о своей болезни. «Эти "журналисты" упорно пытаются навязать народу свое "желтое", бездоказательное мнение», — заявил исполнитель. Проблем со здоровьем, как уверил Буйнов, у него не наблюдается. «Я "свеж и спел", как поется в моей песне», — признался он.

Ранее в Telegram-канале Shot появились сведения об экстренной госпитализации Буйнова. В больницу его якобы доставили перед Новым годом с травмой позвоночника.

В декабре Буйнов отреагировал на сведения о прогрессирующем у него заболевании словами «я не читаю СМИ» и добавил, что активно дает сольные концерты. Как прежде писал Telegram-канал Mash, год назад Буйнов отказался от курса лекарственной гормонотерапии, из-за чего рак у него прогрессировал.