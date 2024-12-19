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10:38, 19 декабря 2024Культура

Буйнов отреагировал на сообщения о прогрессирующей болезни

Александр Буйнов опроверг сообщения об ухудшении состояния здоровья
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Народный артист России Александр Буйнов отреагировал на информацию об ухудшении состояния здоровья. Его слова приводит ТАСС.

«Я не читаю СМИ. Я здоровее всех живых, завтра отрабатываю сольник в Питере», — заявил артист.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что рак у Александра Буйнова прогрессировал из-за отмены курса лекарственной гормонотерапии год назад.

Буйнов дебютировал в шоу-бизнесе в составе рок-группы «Скоморохи», которую создал Александр Градский в 1966 году. Он также сотрудничал с советскими коллективами «Цветы» и «Веселые ребята», но преимущественно выступал сольно.

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