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18:23, 10 июня 2026Экономика

Назван лучший вид мороженого для спасения в жару

Carpigiani: Фруктовый сорбет из цитрусовых поможет спастись в жару
Александра Качан (Редактор)

Фото: Quantum Hydra / Shutterstock / Fotodom

Фруктовый сорбет из цитрусовых поможет спастись в жаркую погоду. Лучший вид мороженого в период высоких температур назвали представители итальянской школы Carpigiani Gelato University, где обучают приготовлению джелато, пишет РИА Новости.

По словам экспертов, фруктовый сорбет освежает лучше всего. Эффективнее будут сорбеты с лимоном, грейпфрутом, малиной, персиком, арбузом, манго или тропическими фруктами. Хорошими вариантами также являются мята, базилик и прочие ароматные травы. Помимо этого, стоит обратить внимание на сорбеты и мороженое на основе горячих напитков, включая кофе или чай.

В школе добавили, что для максимального эффекта вкус должен быть сбалансированным. Слишком сладкий сорбет теряет свежесть, а слишком кислый кажется агрессивным.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как снизить стресс и сохранить работоспособность в жару. По ее словам, поможет в том числе правильная осанка.

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