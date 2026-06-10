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Забота о себе
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17:30, 10 июня 2026Забота о себе

Россиянам подсказали способы пережить жару на работе без стресса

Эндокринолог Павлова: Правильная осанка помогает сохранить работоспособность в жару
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Врач-эндокринолог Зухра Павлова дала неочевидные советы для снижения стресса, которые помогут сохранить работоспособность в жару. Способы пережить зной без дополнительной нагрузки на нервную систему она подсказала в своем Telegram-канале.

Врач отметила, что в жаркую погоду усталость и раздражительность возникают быстрее, а постоянное рабочее напряжение только усиливает негативное влияние высоких температур на организм. По ее словам, снизить уровень дискомфорта помогают правильная осанка за рабочим столом, регулярная смена положения тела и короткие перерывы между задачами.

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Павлова также рекомендовала выполнять простые дыхательные упражнения и находить несколько минут для отдыха в течение дня. «Одна-две минуты медленного дыхания помогают быстро сбросить напряжение», — подчеркнула врач. Кроме того, она посоветовала разделять крупные задачи на более мелкие этапы, чтобы избежать ощущения перегруженности.

Доктор добавила, что важно устанавливать границы между работой и личным временем, а также не брать на себя лишние обязанности. По ее мнению, такие привычки помогают защитить нервную систему и уменьшают влияние стресса на самочувствие и отношения с коллегами.

Ранее нейробиолог Ана Асенсио посоветовала неожиданный способ стать счастливее. По ее мнению, ходьба помогает улучшить настроение.

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