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18:17, 10 июня 2026Экономика

Путин оценил возможность снижения ключевой ставки

Путин: Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки
Вячеслав Агапов

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Успехи мер, которые в России предприняли для борьбы с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Возможность смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) оценил президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

На совещании с правительством глава государства отметил, что рост цен в России уже замедлился.

«Инфляция-то падает. Сколько она уже? Пять с небольшим процентов. Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и на достижение других необходимых параметров», — пояснил Путин.

Представители ЦБ при этом отмечают, что цели по снижению инфляции еще не достигнуты, проинфляционные факторы преобладают над дезинфляционными, в том числе снова начали расти наблюдаемая инфляция и инфляционные ожидания. Путин, в свою очередь, признал, что «крик Ярославны "Караул!", связанный с ключевой ставкой» в правительстве понимают, но жесткая ДКП на текущий момент необходима.

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