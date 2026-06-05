Путин заявил о «крике Ярославны» в вопросе о ключевой ставке

Путин: Мы понимаем «крик Ярославны», связанный с ключевой ставкой

Власти России идут на сознательное охлаждение экономики. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Рассуждая об инвестиционной привлекательности России, Путин призвал не забывать, что бизнес ориентируется на длительную историческую перспективу, на экономику, в которую собирается инвестировать.

«Мы констатируем, что наблюдаем снижение роста ВВП и некоторые другие вещи, но все это мы делаем сознательно, для укрепления базы, здоровья российской экономики. Мы сознательно идем на охлаждение экономики, и ни сегодня, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат», — сказал Путин.

Он также заверил, что все проблемы экономики России регулярно обсуждаются с представителями реального сектора.

«И этот крик Ярославны "Караул!", связанный с ключевой ставкой, мы понимаем. Это, конечно, осложняет инвестиционный процесс. Но базовые основы российской экономики сохраняются. И это дает основания полагать, что Россия остается привлекательной страной для инвестиций», — подытожил Путин.

Ранее Путин заявил, что глобальная торговая система перестает быть западоцентричной, а корни нынешней глобальной турбулентности кроются в переходе от «вертикальной» к многополярной модели мироустройства.