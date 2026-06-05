Путин заявил об уходе мировой торговли от западоцентричности

Путин: Глобальная торговая система перестает быть западоцентричной

Глобальная торговая система перестает быть западоцентричной, а корни нынешней глобальной турбулентности кроются в переходе от «вертикальной» к многополярной модели мироустройства. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Россия, как следует из слов главы государства, оценивает глобальные перемены не только как угрозу, связанную с оказываемым на нее давлением, но и как колоссальные возможности. «У нас стало шире пространство для маневра, появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения. Мы осваиваем более перспективные рынки»», – перечислил Путин.

Он отметил, что новые центры роста в мире хотят сами определять траекторию своего развития, получая большую долю добавленной стоимости, создавая свои бренды, стандарты и компетенции.

«Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики», — подчеркнул российский президент.

Путин также сообщил, что 49 процентов прироста мирового ВВП за последние пять лет обеспечили страны БРИКС, в то время как вклад так называемой «Большой семерки» составил 18 процентов.