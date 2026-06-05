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16:55, 5 июня 2026Экономика

Путин заявил об уходе мировой торговли от западоцентричности

Путин: Глобальная торговая система перестает быть западоцентричной
Дмитрий Воронин
ЦиклПутин выступает на ПМЭФ-2026

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Глобальная торговая система перестает быть западоцентричной, а корни нынешней глобальной турбулентности кроются в переходе от «вертикальной» к многополярной модели мироустройства. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Россия, как следует из слов главы государства, оценивает глобальные перемены не только как угрозу, связанную с оказываемым на нее давлением, но и как колоссальные возможности. «У нас стало шире пространство для маневра, появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения. Мы осваиваем более перспективные рынки»», – перечислил Путин.

Он отметил, что новые центры роста в мире хотят сами определять траекторию своего развития, получая большую долю добавленной стоимости, создавая свои бренды, стандарты и компетенции.

«Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики», — подчеркнул российский президент.

Путин также сообщил, что 49 процентов прироста мирового ВВП за последние пять лет обеспечили страны БРИКС, в то время как вклад так называемой «Большой семерки» составил 18 процентов.

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