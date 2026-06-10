Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:21, 10 июня 2026Экономика

В российском регионе под тяжестью экскаватора рухнул мост

В Хакасии под весом экскаватора рухнул мост
Виктория Клабукова

Фото: Госавтоинспекция Хакасии

В Хакасии мост обрушился под тяжестью строительной техники. О случившемся сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Обрушение произошло в поселке Бискамжа на улице Болотной. Переправа не выдержала веса экскаватора — из-за полученных повреждений проезд по мосту закрыли. Организован временный объездной путь под мостом — глубина брода позволяет безопасно проезжать легковым автомобилям и тяжелой технике.

Ранее аналогичное происшествие случилось в Бурятии. В местном селе Гусиха мост рухнул под весом тягача с бульдозером. Деревянная объездная переправа через реку Шанталык была временной и должна была действовать до открытия нового моста. Вскоре проезд по мосту был восстановлен, но только для автомобилей весом не более пяти тонн. Движение для грузовиков запустили по уже новому, строящемуся мосту в ночное время.

В другом российском регионе, Приморское крае, большегруз упал вместе с мостом в реку. Другого проезда в окрестностях не оказалось, поэтому село, на подъезде к которому была построена переправа, фактически оказалось отрезано от остального мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор показал последствия атаки ВСУ на один из главных символов Севастополя

    Владельцы футбольной команды поставили 1,1 миллиона долларов на ее вылет из Ла Лиги

    Зарубежная авиакомпания собралась побить мировой рекорд самого долгого перелета

    Стало известно о многомиллионном наследстве актрисы Чурсиной

    Нардеп прокомментировал заседание Рады строчками известной украинской песни

    Президент Латвии прокомментировал уничтожение силами НАТО дрона над страной

    Путин высказался об искусственном изменении курса валют

    Назван лучший вид мороженого для спасения в жару

    В российском регионе под тяжестью экскаватора рухнул мост

    Путин оценил возможность снижения ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok