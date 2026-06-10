В российском регионе под тяжестью экскаватора рухнул мост

В Хакасии под весом экскаватора рухнул мост

В Хакасии мост обрушился под тяжестью строительной техники. О случившемся сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Обрушение произошло в поселке Бискамжа на улице Болотной. Переправа не выдержала веса экскаватора — из-за полученных повреждений проезд по мосту закрыли. Организован временный объездной путь под мостом — глубина брода позволяет безопасно проезжать легковым автомобилям и тяжелой технике.

Ранее аналогичное происшествие случилось в Бурятии. В местном селе Гусиха мост рухнул под весом тягача с бульдозером. Деревянная объездная переправа через реку Шанталык была временной и должна была действовать до открытия нового моста. Вскоре проезд по мосту был восстановлен, но только для автомобилей весом не более пяти тонн. Движение для грузовиков запустили по уже новому, строящемуся мосту в ночное время.

В другом российском регионе, Приморское крае, большегруз упал вместе с мостом в реку. Другого проезда в окрестностях не оказалось, поэтому село, на подъезде к которому была построена переправа, фактически оказалось отрезано от остального мира.